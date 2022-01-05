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【中海油ADR】中海油2月3日終止美國存托股份計劃　已由多倫多證券交易所退市

股市 17:43 2022/01/05

分享：

中海油2月3日終止美國存托股份計劃　已由多倫多證券交易所退市

中海油  （00883）  美國存託股份（ADR）去年10月22日已於紐交所下市後，中海油指，ADR已於去年12月31日收市從多倫多證券交易所退市，公司董事會已決議終止美國存托股份計劃，計劃將於今年2月3日（東部標準時間）終止。

中海油全日升2.4%，收報8.4元，成交約16.4億元。

中海油指，於去年底，公司已發行美國存托股份數量約52.7萬份，佔已發行股份總數約0.1%。摩根大通銀行已就終止計劃向所有美國存托股份持有人發出通知，持有人至少在終止日或摩根大通銀行另行通知的日期前將持有的美國存托股份交還給摩根大通，以換取中海油的普通股。每一ADR可換取100股普通股，並可在聯交所交易。

摩根大通預期將儘快出售未交還的美國存託股份對應的普通股，並為該等美國存託股份的持有人的相應利益將相關淨收益存放在獨立帳戶。

相關文章：【中海油ADR】中海油美國存托股份退市　紐交所維持決定、10日後生效　股價升逾2%

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中國海洋石油（00883） 港股 美國 多倫多證券交易所 ADR

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