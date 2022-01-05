【公屋裝修】 一家三口喜派340呎公屋 升降茶几招呼朋友把酒談心 廚房特大玻璃儲物櫃吸睛 30萬裝修盡顯私樓氣派

香港一屋難求，很多人苦苦輪候也未能夠分配得一公屋單位，那麼若然有幸獲派得一公屋單位，當然要好好裝修一番，以打造自己及家人的安身之所，方便日後好好享受天倫之樂。今次要介紹的單位位於東涌的逸東邨，其面積為約340呎，屬3至4人單位，而裝修費用為約30萬，裝修了3個月，全屋走現代簡約風格。

這單位屬清水樓，其原則為長形，有一梗廚、梗廁但沒有梗房，因此設計師在空間規劃上能更靈活，而戶主在收樓時只會有簡單的水泥地，白、黃色的牆面及磚瓦等。由於單位有3人居住，當中包括戶主及其兩名女兒，因此戶主要求需要間出2房。

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此外，戶主要求屋內需要有足夠的空間感及儲物空間，同時也希望屋內的採光度充足，使房屋不至於太昏暗，另外，戶主也希望全屋以簡潔為主，主要用黑、白及灰色為主調，從而使單位簡潔得來又不失型格，因此要平衝空間感、採光度及儲物空間是設計師最大的難度。

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設計師坦言由於單位的面積小，因此在間出主人房後，客廳便會變了黑廳，而為了增加採光度，其選擇以一黑色玻璃窗及門代替磚牆，使自然光能打入客廳，而在平衡空間感及儲物空間上，戶主及設計師也花了不少心思，他們在客廳內選用全地台及升降茶几的設計並在地台的底部打造了滲光效果，不但大大增加了儲物空間，更方便戶主相約朋友到客廳茶几中把酒談心，而滲光效果也增加了全屋的豪華感。

為了保障屋內的私隱度，設計師在門口的玄關位造了一白色木條子的屏風設計，以保障客廳的私隱，另外，其也在客廳旁邊打造了一特色仿雲石的小型吧台設計另配有一黑色不規則的酒杯陳列架，使全屋的時尚感大增，同時也方便戶主與女兒小酌怡情。

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在裝修設計上，戶主在入門口位擺放了一個白色落地儲物櫃配滲光效果，不但造出了一個玄關位使私隱度增加，同時也大大增加了儲物空間及豪華感，而全屋的地板則用了淺木紋地板，以打造出簡潔的感覺。

設計師在主人房造了淺木紋色的地台連地櫃及落地貼牆衣櫃並在地櫃底造了滲光效果，使主人房不會過於單調，而女兒的房間則放了一張雙人床及上床下櫃的設計，使空間感及儲物空間大增，而廁所則有一個鏡櫃連深木紋色洗手台下櫃，以方便戶主收納梳洗用品，另外也造了浴屏，打造出乾濕分離的效果。

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在廚房上，其特大玻璃儲物櫃為整個廚房的亮點，其配有滲光效果，使奢華感大增，有私樓的氣派，而戶主也在廚房造了一個U型上下排黑配白色廚櫃，使儲物空間大增，同時也使戶主在做飯時走動更靈活。

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費用（全屋設計裝修連工包料、傢俬訂製、搭棚裝冷氣） 合共約30萬

圖片由公居屋設計装修的事提供

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責任編輯：關海儀