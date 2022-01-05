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【恒大危機】 許家印豪宅市價「7折」放售 流動資產達5千萬才可睇樓

股樓投資 17:34 2022/01/05

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據內媒報道，中國恒大（03333）董事局主席許家印正在出售名下位於廣州珠江新城的豪宅，市價達1.1億元（人民幣，下同），現時叫價8,000萬元，而且想「睇樓」都不容易，有意人士需出示流動資產達5,000萬元的證明，並以全數付款的買家優先。

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

報道指，該物業為珠江新城金碧華府25樓複式豪宅，面積為753平米，豪裝1,000多萬元，為許家印家人的自住單位。目前，該豪宅處於二手樓產權交易階段，而房產證已過5年。值得一提的是，許家印的叫價為每平方米價格約10萬元，較樓盤近期成交價12萬至15萬元大幅折讓，而金碧華府的開發商跟物業均是恒大。

自去年爆出債務危機後，許家印及其家人不時傳出出售手頭物業，或透過將物業抵押套現。

【新經濟股】 美團、快手達成互聯互通戰略合作 大行看好可創造雙贏 【見下頁

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記者：郭秀慧

港股 恒大 許家印 中國恒大（03333） 廣州

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