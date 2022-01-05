【英國疫情】多間醫院人手不足 心臟病亦無救護車送院

英國新冠肺炎疫情嚴峻，醫療系統承受巨大壓力。英國傳媒報道，英國多間醫院表示因人手不足發生嚴重事故，當局更呼籲有潛在心臟病發風險的患者自行搭車前往醫院，不要等救護車。英國衛生官員警告，國民保健服務（NHS）系統已接近崩潰邊緣。

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隨著英國入院患者增加及人手短缺情況加劇，英國十幾間醫院已宣布錄得嚴重事故，其中至少8間醫院更警告，護理服務或會受影響。英國衛生官員警告，隨新一波疫情不斷惡化，愈來愈多醫院憂慮或會影響患者，NHS系統已在崩潰邊緣。

英國媒體《鏡報》報道，英國救護車服務團體周二（4日）呼籲，有潛在心臟病發風險患者自行乘搭的士前往醫院，或是自行前往急症室，指救護人員或需2小時後才會到達。

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蘭開夏郡（Lancashire）公共衛生總監Sakthi Karunanithi表示，Omicron患者年齡層明顯改變，60歲或以上患者數目增加，當局亦憂慮僱員缺勤情況。位於當地的皇家蘭開斯特醫院（Royal Lancaster Infirmary）員工透露，醫院病床使用率已達100%。

衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，當局或會呼籲退休臨床醫生及其他NHS僱員重回前線協助抗疫。

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責任編輯：李俊儀