國會山莊暴動周年前夕 特朗普宣布取消活動

美國國會山莊暴動即將邁入1周年，前總統特朗普原定舉辦記者會，打算為事件辯護。但近日特朗普宣布活動取消，指控媒體充斥偏見與不誠實報道，以及眾議院委員會針對特朗普展開調查所致。

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特朗普（Donald Trump）周二（4日）宣布，取消將於周四（6日）踏入1周年的國會山莊暴動記者會。聲明中，特朗普批評美國媒體存有偏見及不誠實，加上眾議院委員會就特朗普在暴動扮演的角色展開調查，因而取消活動。但特朗普表明，15日在亞利桑那州會討論相同議題。

據悉，在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的記者會中，特朗普原定為當日的暴動者辯護，並再次提出2020年總統大選有舞弊，以及批評眾議院委員會對國會山莊暴動調查一事。

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現任總統拜登（Joe Biden）預計在周四同日發表講話，點名事件是美國民主的威脅。國會的民主黨議員亦預料會引用事件，作為遊說理據之一，推動收緊投票權的聯邦法案。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，拜登屆時將講述事件真相，而非某人散播的大話。

2020年總統大選後，特朗普一直聲稱選舉存有舞弊，並被指涉嫌鼓動支持者集會，最終釀成國會山莊暴動。由民主黨控制的眾議院發起特別調查委員會查明事件，並先後傳召多位特朗普前任或現任幕僚。

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責任編輯：吳漢培