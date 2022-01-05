英國安及投資法周二生效 商業大臣：潛在威脅無所遁形

英國的國家安全及投資法周二（5日）起生效，英國政府有權審查或干預外資的收購或投資行動。英國商業大臣關浩霆表示，英國國家安全及投資法生效後代表潛在威脅會無所遁形。

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英國政府發表聲明宣布國家安全及投資法（The National Security and Investment Act）生效，形容今次是英國國家安全制度過去20年以來最大一次改組。

國安及投資法生效後，英國政府有權審查和干預任何外來企業或投資者增加國家安全風險的投資行動。因此，外來企業或投資者有意進行人工智能或民用核能等特別敏感經濟領域的投資時，必須向英國政府通報。

關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示，如果當局認為投資對英國國家安全構成威脅，新法例授權當局添加投資條件，例如更改他們批准投資者獲得的股數或限制其讀取商業信息的權利。在極端情況下，當局更有權阻止交易。

關浩霆讚揚外國投資者去年於英國創造超過5.5萬個職位，並為英國創造近40億英鎊（約422億港元）的經濟價值，使英國各地社區獲益。

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但他批評敵對分子一直試圖進行敏感交易掩飾幕後金主，並獲取英國企業寶貴的知識產權等資產來損害英國國家利益。

關浩霆強調經濟安全取決於國家安全，指英國政府歡迎絕大多數外國直接投資，但無論任何情況都會阻止損害國家及民眾安全的投資。

他表示國家安全及投資法有助保障英國開放的貿易經濟，同時確保潛在威脅無所遁形（no hiding place）。

英國政府指新法例不會阻礙絕大多數交易，除非企業或投資者提供虛假或誤導資料，否則當局都能確保相關交易快速進行。

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責任編輯：鄭錦玲