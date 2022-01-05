▲ 【美國加息】美國3月加息機率超六成 周四聚焦聯儲局會議紀錄的加息細節

美國聯儲局本港時間周四（6日）凌晨3時將公布上月的會議紀錄，市場關注聯儲局對加息時間會否有更多啟示。Amherst Pierpont Securities首席經濟學家Stephen Stanley表示，會議紀要可能會顯示加息所須條件的更多細節，最重要是聯儲局是否認為結束「收水」與開始加息之間有間隔。

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投資者愈來愈相信聯儲局今年會加息三次，最新利率期貨顯示，3月加息的可能性超過六成。美國國債息率上揚，其中5年期債息在周二觸及疫情以來的高位。

聯儲局主席鮑威爾在上月議息會議後表示，聯儲局在完成「收水」前不會開始加息，但可能在實現充分就業前加息。

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