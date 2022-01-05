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【美國加息】美國3月加息機率超六成　周四聚焦聯儲局會議紀錄的加息細節　

股市 17:21 2022/01/05

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【美國加息】美國3月加息機率超六成　周四聚焦聯儲局會議紀錄的加息細節　

美國聯儲局本港時間周四（6日）凌晨3時將公布上月的會議紀錄，市場關注聯儲局對加息時間會否有更多啟示。Amherst Pierpont Securities首席經濟學家Stephen Stanley表示，會議紀要可能會顯示加息所須條件的更多細節，最重要是聯儲局是否認為結束「收水」與開始加息之間有間隔。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝及遠東發展

渣打：聯儲局將於3月及6月各加息25點子　下半年按兵不動【下一頁】

投資者愈來愈相信聯儲局今年會加息三次，最新利率期貨顯示，3月加息的可能性超過六成。美國國債息率上揚，其中5年期債息在周二觸及疫情以來的高位。

聯儲局主席鮑威爾在上月議息會議後表示，聯儲局在完成「收水」前不會開始加息，但可能在實現充分就業前加息。

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*香港內憂外患　港股2022怎麼辦*

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