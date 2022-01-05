【CES 2022】Nvidia推智能駕駛平台Drive Hyperion　助車廠生產電動車

多家汽車生產商都投入自動車研發，芯片製造商 Nvidia 於 CES 2022 上宣佈推出針對電動車的系統平台 Drive Hyperion ，讓生產商配合自家設計，推出產品。

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據 Nvidia 指出，今年全球包裹運輸量將達 1,700 億件，至 2027 年更將攀升至 2,800 億件，意味著運輸業將遇到嚴重的司機荒問題，預計至 2028 年，美國將需要超過 16 萬名司機，在需求不平衡下，擴展自動駕駛貨運網絡是大勢趨。

Drive Hyperion 系統平台包括軟件及硬件，藉高效能電腦及感測器，更可針對不同車廠自訂專用軟件，為各電動車製造商提供全新自動駕駛整合模式。

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Drive Hyperion 新一代硬件規格包括 12 部全景攝影機、超音波感測器及 9 個雷達；軟件方面，有 Drive Orin 系統單芯片（SoC）及先進駕駛輔助系統（ADAS），確保在一部電腦或感應器發生故障，仍能確保安全。

現時已有多間電動車製造商，包括 Polestar、智己汽車 (IM Motors)、理想汽車 (Li Auto)及蔚來汽車 (NIO) 等均已採用 Drive Hyperion 平台開發環保及智能電動車，改善自動駕駛體驗。

記者：向頌勤