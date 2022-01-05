餐飲業早前積極擴充　現遇Omicron突襲　世邦魏理仕：料租務放緩　但影響短暫

為應對Omicron來襲，政府再次收緊防疫措施，由星期五（8日）起晚六至朝五禁堂食，使舖市增添不明朗因素。值得留意的是，不少餐飲公司本以為疫情放緩，在過去一年積極擴充，料今輪疫情對其影響深遠。世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖資深董事溫運強認為，收緊防疫措施對餐飲及部分服務性行業會有短暫影響，但相信因過往已有防疫經驗，不少餐廳已投資加強外賣業務，故希望影響僅屬於短暫。

租務市場上，他料餐飲相關租賃活動會稍為放緩，若措施能成功切斷社區傳播鏈，對市況長遠將有正面影響，因此仍然維持對核心區街舖租金在2022年微升0%至5%的預測。

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世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷說，變異病毒株Omicron數周前已在歐美肆虐，雖然期間本地舖市未受太大影響，但買賣雙方變得審慎，加上臨近農曆新年，是傳統淡季，相信近期交投會放緩。

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