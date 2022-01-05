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【Toyota】豐田汽車打斷通用蟬聯90年紀錄 榮登2021年美國銷售冠軍

環球政經 17:56 2022/01/05

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日本汽車大廠豐田（Toyota）2021年在美國的銷量超越底特律老牌車廠通用（General Motors），奪下全年汽車銷售冠軍，。根據美國產業媒體《汽車新聞》（ Automotive News）的數據，這也是通用汽車自1931年超越底特律的福特汽車以來，首次未能領導美國車市。

【心理研究】成績好學生更愛作弊？加拿大研究：6成違規者分數都在8成或以上【下一頁

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

根據路透社報導，按汽車製造商於本週二（4日）公佈的數據當中，豐田汽車在2021年中，於全美銷售了233.2萬輛汽車，而通用汽車的同期銷量則為221.8萬輛。在2021年當中，通用汽車在美國的銷量下滑了13％，其中第4季大跌43％，反觀豐田全年銷量成長了10％。

由於受到車用半導體短缺的影響，各車廠於去年的產量全都被迫減產，只能專注於發展最熱門車款。通用汽車週二表示，在美國經濟成長推動下，美國小客車總銷量預計將從2021年約1500萬輛，在2022年增至約1600萬輛。而豐田資深副總裁霍利斯（Jack Hollis）則表示，公司對所有忠實客戶心存感激，但成為第一名從來都不是公司的優先事項。而他自己亦預計豐田難以維持在美國的銷售領先地位。通用汽車發言人凱恩（Jim Cain）則指出，公司專注於盈利能力，在美國全尺寸SUV和皮卡銷售都有著良好表現，相信隨著半導體供應的逐漸改善，銷售額將會出現成長。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

根據產業數據公司Wards Intelligence數據顯示，2021年整體產業銷量接近1500萬輛，相比起2015到2019年5年平均的1730萬銷量標準明顯不達標。IHS Markit預測，2022年美國銷量預計將達到近1550萬輛，豐田則預期，在更高的需求推動下，加上產業進一步提高產量，今年汽車銷量將躍升至1650萬輛，而豐田自身銷量也有望站上240萬輛。

【合約筍工】勞工處請合約行政助理 主要協助項目管理工作 月薪3.1萬元【下一頁

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記者：鄭日棱

通用汽車（General Motors，美：GM） 總銷量 汽車 豐田 福特 銷售 美國

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