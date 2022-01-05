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【防疫措施】健身室停業14日　商戶料過百名學生受影響

商業 17:09 2022/01/05

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位於中環的DEF8 Fitness聯合創辦人Leo Velez表示，健身室關閉的消息來得突然，目前仍在消化當中。（資料圖片）

政府剛宣布收緊現行社交距離措施，由1月7日凌晨起為期14天，第599F章下相關規定或限制的表列處所包括酒吧、健身室、主題公園、浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處等需關閉。

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對此，位於中環的DEF8 Fitness聯合創辦人Leo Velez表示，健身室關閉的消息來得突然，目前仍在消化當中。由於暫時有關處所的停業令為期14天，現時會在這兩星期內，觀察停業令是否長期持續。

Leo透露，目前已收到已預約這幾天課程的學員查詢。他估計，每日約有10班課程，兩星期共約有140班課程需要取消，料百多名學生受影響。今日將會陸續通知學生及導師，所有套票將會自動暫停計算。

該企又指，若戶外運動是可繼續進行，部份鍛煉課程將會如之前停業期間般，改為於戶外進行。同時將會繼續拍攝YouTube影片及舉行Zoom課程，以保持品牌曝光，及維持收入。

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記者：葉泳珊

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