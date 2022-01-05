【阿里巴巴 9988】 股神拍檔芒格再抄底阿里 按季增持近倍

自內地加強科企監管後，阿里巴巴（09988）股價陷入低迷，去年埋單計更是ATMXJ中跌幅最多，達48.9%，幾乎腰斬。在股民對阿里信心漸減之際，「股神」畢菲特（Warren Buffett）拍檔芒格（Charlie Munger）再次出手抄底阿里巴巴美股（美：BABA）。

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根據文件顯示，芒格旗下的報紙和軟件業務公司Daily Journal於去年底持有60.2萬股阿里巴巴美股，相對去年9月底持有約30.2萬股，按季增加近一倍。該公司的其他投資，如在富國銀行（美﹕WFC）和美國銀行（美﹕BAC）的持股則保持不變。芒格增持消息未有帶動阿里股價，阿里巴巴股價今早高開1.8%後轉跌，最多跌2.6%，收報114.5元，跌2.1%，成交額35.7億元。

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芒格一直都看好中國經濟和阿里巴巴，去年4月，他亦曾為重倉阿里作解釋，指公司需要持有一些證券作為現金等價物，而這些現金等價物通常是美國國債，但美債投資回報率低，相反阿里和電商行業的前景良好，因此轉而投資了普通股，即公司將之前投資美債的部份資金轉投了阿里。

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記者：郭秀慧