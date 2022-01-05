【換領智能身份證】4個年份出生香港居民 須1月19日至4月2日期間換證

入境處今日(5日)宣布，於1983、1984、1987或1988年出生的舊款智能身份證持有人須在1月19日至4月2日期間，帶同身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。各換證中心的服務時間為星期一至六上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。

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至於1980、1981或1982年出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期將於1月18日完結，仍未辦理換證手續的人士請盡早預約辦理。合資格的香港市民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。

為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站www.gov.hk/newicbooking或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。下載入境處流動應用程式或網上預約可掃描二維碼。入境處亦呼籲申請人於使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以享用更快捷的換證服務。入境處在是次換證計劃更推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多2名65歲或以上的親友及最多2名殘疾人士一同前往換證中心換證。

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責任編輯：羅浩濂