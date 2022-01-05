  • 22°C
香港時間 : 2022105日 (三) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【換領智能身份證】4個年份出生香港居民 須1月19日至4月2日期間換證

理財智慧 17:08 2022/01/05

分享：

入境處今日(5日)宣布，於1983、1984、1987或1988年出生的舊款智能身份證持有人須在1月19日至4月2日期間，帶同身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。各換證中心的服務時間為星期一至六上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

至於1980、1981或1982年出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期將於1月18日完結，仍未辦理換證手續的人士請盡早預約辦理。合資格的香港市民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。

為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站www.gov.hk/newicbooking或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。下載入境處流動應用程式或網上預約可掃描二維碼。入境處亦呼籲申請人於使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以享用更快捷的換證服務。入境處在是次換證計劃更推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多2名65歲或以上的親友及最多2名殘疾人士一同前往換證中心換證。

 

【長者消費】消委會推智齡消委會熱線　長者遇消費糾紛可致電獲協助 【下一頁

【合約筍工】勞工處請合約行政助理 主要協助項目管理工作 月薪3.1萬元 【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

香港身份證 香港 經濟

上一篇文章

【阿里巴巴 9988】 股神拍檔芒格再抄底阿里 按季增持近倍

下一篇文章

【理財智慧】網上保險愈趨成熟 連行山、搭車都有保障
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【除夕倒數】香港跨年倒數演唱會除夕夜舉行 MIRROR+港樂+一眾歌手陪大家倒數 去唔到現場可以點睇表演?
【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點
【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點
【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商
【欲哭無淚】上水天巒驚現大額撻訂　買家勁蝕761萬予發展商
國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職
國泰強調處分違規確診員工 其中兩人已離職
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
【電子資訊】AMD將在明年加大晶片產量 2023年有望成為PS5、Xbox Series高峰年
【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭
【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款