北韓稱金正日10年前發明捲餅 脫北者：無食過

北韓過往曾自稱發明過不少事物如漢堡包等，如今再自稱有其他食品來自北韓。英國《每日郵報》 引述《勞動新聞》報道，宣稱已故領袖金正日於2011年發明捲餅，當地電視台更播放民眾購買捲餅進食片段，以及展示金正日參觀捲餅製作的漫畫。但有脫北者堅稱，捲餅在北韓從來不存在。

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北韓《勞動新聞》指，現領袖金正恩的父親金正日於2011年發明小麥捲餅，而且在當地持續熱賣。此外，北韓電視台亦配合播放影片，指有大批平壤民眾在食品廠外進食捲餅，以及展示捲餅製作過程。影片更刻意展示金正日參觀捲餅製作的漫畫，更指金正恩對墨西哥菜非常有興趣。

《勞動新聞》亦補充指，金正日建議在夏天配礦泉水食捲餅、冬天則配熱茶。

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北韓金正日逝世十周年 禁民眾飲酒歡笑11日 【下一頁】

出生於北韓精英家庭、2014年成功逃離的脫北者指，從未在北韓見過捲餅，大部分民眾沒有錢、甚至沒有機會吃外國食物。專門負責組織北韓旅遊的導遊 Rowan Beard亦指，從來未在平壤見過捲餅，是首次在北韓見到烤肉機及烤肉。

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責任編輯：郭麗明