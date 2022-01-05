印度婦稱丈夫是末代皇帝后裔　要求政府歸還一座宮殿

據《法新社》報道，印度一名婦人聲稱，其先夫是建造泰姬陵的皇帝曾孫，更因此入稟法院，要求法庭承認她的王室身分，並要求泰國政府歸還一座曾是蒙兀兒汗國（Mughal）皇帝住所的宮殿。

該婦人名為Sultana Begum，曾與Mirza Mohammad Bedar Bakht締結婚姻，據Begum所稱她已故丈夫的血統，可追溯到蒙兀兒帝國末代皇帝Bahadur Shah Zafar。

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Mirza在1980年去世後，Begum生活相當困苦，在過去10年，她不斷要求當局承認其王室地位，並給予補償。報道提到，Begum已提出法律訴訟，要求法庭承認她是17世紀建築紅堡（Red Fort）的合法所有者。位於印度前首都德里（Delhi）的紅堡，是蒙兀兒帝國強大的像徵建築。

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Begum主張印度政府非法佔有紅堡。德里高等法院上周以「嚴重浪費時間」為由駁回她的請願書，但未就她稱自己具王室血統裁定是否合法。法院表示，貝岡的法律團隊未能證明，何以Bahadur Shah Zafar的後裔，在他流放後150年期間沒有提出類似案件。貝岡的律師表示會繼續上訴。

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