【職場熱話】 實習生是負生產力？ 打工仔抱怨實習生不斷出錯 不願委派工作寧讓他們休息

每逢到了暑假，不少公司也會看到了實習生的蹤影，不知道身在職場的你認為公司有實習生是一件好事還是壞事呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己公司新來了2位實習生，然而樓主指自己很難找到合符他們程度的工作，而且因他們不斷地出錯，而使樓主要不斷替他們「執手尾」，因而感到十分煩惱。

樓主指，雖然那2位實習生每天也詢問有甚麼東西可以交給他們做，然而樓主指本來要找到適合他們程度的工作經已不容易，重點是他們還是經常出錯，使樓主不敢再交事情給他們做，平日只是會叫他們看一下公司文件，有空便休息罷了，他指明明其他同事經已十分忙，但他們還是經常煩別人，使樓主對實習生十分反感，連推薦信也不想替他們寫。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「若不是因企業責任一定要請，也不會想要。」，「叫他們幫忙買一下咖啡吧！」，也有人指，「聽說有一些公司請實習生，只是為了拿政府的補貼。」。

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另有網民指，「做實習生真是十分看運氣的，若然遇到像樓主這一類人便慘了。」，「每個人也經歷過這種階段，不要在這擺架子吧！」。

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責任編輯：關海儀