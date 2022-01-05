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【5G手機】三星推「輕旗艦」Galaxy S21 FE　外媒竟嫌售價太貴？

科技 18:42 2022/01/05

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三星早前發表Galaxy S21 FE，以較低的價格提供旗艦級的性能。雖然新手機價格比較「親民」，但外媒似乎不太接受，更指出多個原因導致手機定價過高。（Samsung）

三星早前發表Galaxy S21 FE，以較低的價格提供旗艦級的性能。雖然新手機價格比較「親民」，但外媒似乎不太接受，更指出多個原因導致手機定價過高。

【5G手機】三星推中階機Galaxy S21 FE 5G 售5,198元起

《Sammobile》指出，S21 FE第一個最大的對手恐怕是前代的S20 FE，雖然價格相同，卻沒有贈送充電器，而且也缺少記憶卡擴充槽、顏色選擇變少，即使規格有所提升，三星減少的成本卻存未能令消費者受惠。

另外則是即將推出的新一代Galaxy S22，報道指最入門款售價僅799美元（約6,226港元），與S21 FE的售價相差僅100美元，預計規格、相機及各方面都會升級，考慮到兩者發售時間十分接近，可能會有更多消費者選擇等待S22推出。

【CES 2022】三星推電競屏幕Odyssey Neo G8 全球首款支援4K、240Hz刷新率

至於《9to5google》則認為Google Pixel 6，會進一步威脅到S21 FE的銷售情況，儘管三星有更好的屏幕、長焦鏡頭，但Pixel 6仍在拍攝上更有優勢，且價格更低。

Galaxy S21 FE設有兩個版本及多款顏色選擇，其中8GB RAM + 256GB ROM版本，分別有4款配色選擇：綠、紫、白、黑，售價為5,598元。至於8GB RAM + 128GB ROM版本，只有黑色，售5,198元。

【CES 2022】三星強化家電互通技術 全新智能家居控制器登場

責任編輯：廖淑瑩

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