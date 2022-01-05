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【新股IPO】能源產業物聯網能鏈考慮來港上市　擬集資最多31億元

新股IPO 17:21 2022/01/05

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【新股IPO】能源產業物聯網能鏈考慮來港上市　擬集資最多31億元

外電報道，為天然氣和電動車充電站提供解決方案的內地能源初創企業能鏈（Newlink）考慮來香港上市，計劃集資3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元），能鏈正與摩根士丹利和中金討論在今年進行首次公開發售（IPO）的可能性。摩根士丹利和中金拒絕置評，而Newlink也未有回復。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝及遠東發展

能鏈平台為內地超過4億名駕駛員提供服務

能鏈於2016年成立，是能源產業物聯網公司，擁有團油、快電、能鏈雲、能程科技、能鏈綜合能源港、能鏈便利6個業務。公司提供在線平台，為內地司機提供加油站和充電樁匹配服務。其應用程序​「團友」和「快電」為內地超過4億名駕駛員提供服務。

私募基金TPG啟動美國IPO【下一頁】

能鏈1去年進行了數輪融資，包括3月份的2億美元融資，令能鏈估值超過10億美元。據能鏈網站顯示，投資者包括招銀國際、中金資本、小米、蔚來資本等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關報道：

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【新股IPO】羅兵咸永道：今年香港新股集資達3500億至4000億　有8至10隻超大型IPO上市

 

 

 

港股 中國 集資 IPO 電動車 天然氣
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