▲ 【新股IPO】能源產業物聯網能鏈考慮來港上市 擬集資最多31億元

外電報道，為天然氣和電動車充電站提供解決方案的內地能源初創企業能鏈（Newlink）考慮來香港上市，計劃集資3億至4億美元（約23.4億至31.2億港元），能鏈正與摩根士丹利和中金討論在今年進行首次公開發售（IPO）的可能性。摩根士丹利和中金拒絕置評，而Newlink也未有回復。

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能鏈平台為內地超過4億名駕駛員提供服務

能鏈於2016年成立， 是能源產業物聯網公司，擁有團油、快電、能鏈雲、能程科技、能鏈綜合能源港、能鏈便利6個業務。 公司提供在線平台，為內地司機提供加油站和充電樁匹配服務。其應用程序​「團友」和「 快電 」為內地超過4億名駕駛員提供服務。

能鏈1去年進行了數輪融資，包括3月份的2億美元融資，令能鏈估值超過10億美元。 據能鏈網站顯示，投資者包括招銀國際、中金資本、小米、蔚來資本等。

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