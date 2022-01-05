【第五波疫情】本周五起再禁6點後堂食 酒吧等處所關閉 8國人士禁止來港

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Omicron變種病毒確診個案近日快速增加，昨日出現源頭不明的社區傳播個案，顯示本地社區已出現多條傳播鏈，第五波疫情來勢洶洶，一旦爆發將對本地醫療系統構成巨大壓力。行政長官林鄭月娥於本日（1月5日）下午舉行緊急記者會，宣布由1月7日凌晨零時起至1月20日午夜，將推出為期14日的嚴厲的防疫措施。
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為遏止本地擴散，政府將會大幅收緊社交距離措施，收緊程度與第三四波疫情相若，以減少人群聚集及外出活動。
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此外，由1月8日凌晨零時起至1月21日午夜，將對8個國家展開為期14天的地區熔斷機制，來自澳洲、加拿大、巴基斯坦、菲律賓、英國、美國、法國及印度的人士將禁止來港，即使轉機亦不可以，以大幅減少輸入病毒個案。
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撰文 : 嚴浩文