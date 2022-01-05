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【第五波疫情】本周五起再禁6點後堂食 酒吧等處所關閉 8國人士禁止來港

理財智慧 18:27 2022/01/05

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Omicron變種病毒確診個案近日快速增加，昨日出現源頭不明的社區傳播個案，顯示本地社區已出現多條傳播鏈，第五波疫情來勢洶洶，一旦爆發將對本地醫療系統構成巨大壓力。行政長官林鄭月娥於本日（1月5日）下午舉行緊急記者會，宣布由1月7日凌晨零時起至1月20日午夜，將推出為期14日的嚴厲的防疫措施。

【同場加映】青姐話：獨角獸出閘  跟紅兼頂白

為遏止本地擴散，政府將會大幅收緊社交距離措施，收緊程度與第三四波疫情相若，以減少人群聚集及外出活動。

  • 取消所有大型活動，包括漁農美食嘉年華，香港單車節
  • 晚上6時至翌日上午4時59分全面禁止堂食，收緊每檯人數（B類處所2人、C類處所4人、D類處所6人），顧客上限人數維持不變
  • 關閉《第599F章》表列處所，包括酒吧、酒館、遊戲機中心、健身中心、美容院、卡拉OK、按摩院等15處處所；類似的康文署場地亦要關閉
  • 暫停所有本地遊及公海遊
  • 暫停探訪醫院及院舍，除非恩恤情況
  • 四人限聚令、口罩令繼續生效
  • 馬會宣布大幅減少今晚賽事入場人數，公眾入市禁止進入跑馬地馬場，只容許已預先訂座的人士入場

【防疫資訊】【新冠疫情】確診者密切接觸者登皇家加勒比國際遊輪 船上3700人需強檢 一文看清已預訂航程旅客安排

    點擊圖片放大
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此外，由1月8日凌晨零時起至1月21日午夜，將對8個國家展開為期14天的地區熔斷機制，來自澳洲、加拿大、巴基斯坦、菲律賓、英國、美國、法國及印度的人士將禁止來港，即使轉機亦不可以，以大幅減少輸入病毒個案。

【同場加映】溫股知新：港股暫未有起色  增長股要等消息

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撰文 : 嚴浩文

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