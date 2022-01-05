【職場熱話】 太子女暑假到父親公司玩耍 慘遭當職員被指偷懶 更被冒認身份感不忿

平日在職場的你，有沒有想過自己身邊的同事分分鐘是皇親國戚甚至是「太子女」呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己的父親在深圳擁有一間頗有規模的公司，而她每逢假日也會到其父親的公司玩耍，可是她卻遇到一位女職員不但指其偷懶不工作，更冒認自己是「太子女」的身份，使樓主感到哭笑不得。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「說不定她也是你父親的女兒。」，「可能是你的父親有數個家庭，只是你不知道罷了。」，也有人指，「很想知道後續是怎樣。」，「說不定是私生女。」。

另有網民指，「可能她只是希望你不要偷懶，又怕你不聽她的說話，所以才說自己是「太子女」，好讓你害怕她。」。

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責任編輯：關海儀