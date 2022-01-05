【樓市熱話】港男欲花盡8成儲蓄買樓 沒伴侶沒自住需要感猶豫 害怕因孤獨而只回家居住

不少人在踏入社會後也會考慮置業，但若然未有家室也沒有自住需要時，又需不需要買樓呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己猶豫應否買樓，而若買樓應會用盡自己5分之4的儲蓄，而他自己現時未有伴侶，與家人的關係良好，一直同住，他害怕自己即使買了樓，也會因害怕孤獨而只回家居住，於是向網民詢問若未有自住需要也未有家室應否買樓。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活 【下一頁】

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 有需要的話才買樓。」，「難道你成世也不生小孩嗎？」，也有人指，「有一個地方可以招呼朋友也是不錯的。」，「買了一定好處多。」。

另有網民指，「 若你不買樓，會減少你有另一半的機會，可能即使一齊，到最後還是要分開。」。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀