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【日清加價】日清3月起上調即食麵產品的內地出廠價　加價中單位數　11年來首次

股市 16:32 2022/01/05

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日清3月起上調即食麵的內地出廠價　加價中單位數　11年以來首次

日清食品 （01475） 將於中國內地市場加價。日清食品表示，將於今年3月1日起調整主要即食麵產品在中國內地的出廠價格，平均增幅的百分比屬中單位數，產品包括合味道杯麵、出前一丁（包裝、杯裝及碗裝麵）、日清意麵、拉王等。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附time code）

面對原材料供應不穩定及價格飆升帶來的成本壓力，特別在過去一年升幅尤其大，集團一直努力以提高生產效率和降低支出來消化成本上升，集團認為已到了適當時候調整產品價格，更有效地抵消成本壓力。

日清食品表示，對上一次調整中國內地即食麵產品價格是在11年前的2011年。集團在過去11年一直致力提升產品口味和品質，並以合理的價格穩定供應優質即食麵。

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略【按此即睇】

相關文章：【合味道】日清食品獲政府1500萬元資助　於大埔設立智能型自動化生產線

【業績│食品股】日清食品首三季少賺12%　香港收入跌3%、內地仍升13%

 

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港股 中國 日清食品 日清食品（01475）

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