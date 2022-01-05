【日清加價】日清3月起上調即食麵產品的內地出廠價　加價中單位數　11年來首次

▲ 日清3月起上調即食麵的內地出廠價 加價中單位數 11年以來首次

日清食品 （01475） 將於中國內地市場加價。日清食品表示，將於今年3月1日起調整主要即食麵產品在中國內地的出廠價格，平均增幅的百分比屬中單位數，產品包括合味道杯麵、出前一丁（包裝、杯裝及碗裝麵）、日清意麵、拉王等。

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面對原材料供應不穩定及價格飆升帶來的成本壓力，特別在過去一年升幅尤其大，集團一直努力以提高生產效率和降低支出來消化成本上升，集團認為已到了適當時候調整產品價格，更有效地抵消成本壓力。

日清食品表示，對上一次調整中國內地即食麵產品價格是在11年前的2011年。集團在過去11年一直致力提升產品口味和品質，並以合理的價格穩定供應優質即食麵。

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