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【電動車】Sony宣布成立新公司　進軍電動車市場

股樓投資 18:20 2022/01/05

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SONY社長吉田憲一郎周二（4日）在CES 2022電子展宣布成立「Sony Mobility」，以發展電動車業務。 

吉田憲一郎表示，公司正在研發把電動車作商業販賣，又指SONY作為一家創意娛樂公司，處於有利地位去重新定義移動設備。SONY在會上推出了一款 SUV型電動車原型「VISION-S 02」，未有提供有關定價或發布日期的詳細信息。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

這家公司曾於2020年在CES 電子展中推出了其首款Vision-S電動車，是一款展示SONY技術的概念車，當時Sony表示不會大量生產該車款，僅供開發測試用。

「VISION-S 02」車身共載有40個感測器，包含公司擅長的影像處理器晶片等，影音娛樂設備亦使用公司音響技術。

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責任編輯：黃苑筠

 

 

經濟 電動車 Sony

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