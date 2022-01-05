【機迷熱話】PlayStation VR2提早亮相　同場公布獨家遊戲新作

▲ Sony將會推出第二代VR頭戴裝置，並命名為PlayStation VR2（PS VR2）。（PlayStation官方網站圖片及法新社資料圖片）

在元宇宙概念的催化下，愈來愈多科技產品聚焦AR（擴增實境）及VR（虛擬現實）等。Sony今（5日）於年度盛事美國消費電子展（CES 2022）上宣布，將會推出第二代VR頭戴裝置，並命名為PlayStation VR2（PS VR2）。Sony PS VR2裝置除了主打全新感官功能，更強化了追蹤功能，使玩家有更真實的遊戲體驗，融入元宇宙世界。Sony亦同時公開專為PS VR2打造的《地平線》系列新作《地平線：山之呼喚》（Horizo​​n Call of the Mountain）。

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據悉，PS VR2支援4K HDR，採用OLED屏幕，提供2000×2040解像度以及90/120Hz刷新率。用家配戴其裝置後，可享有110度視野和模擬真實人眼視覺的技術，藉追蹤用家眼部運動，以更逼真的方式與遊戲角色建立互動。

感受遊戲角色衝擊 真實感增加

PS VR2另使用反饋式耳機，有助放大玩家在遊戲內的感官體驗，甚至可以讓用家在緊張時刻時，感受到遊戲角色的脈搏加快、物體接近角色時的衝擊和壓力，有助增加其真實感。而PS VR2 Sense控制器將支援DualSense控制器的核心功能，會有振動回饋和自動調整觸發器。

此外，官方也同時公布專為PS VR2全新打造的《地平線》系列新作《地平線：山之呼喚》（Horizo​​n Call of the Mountain）的VR遊戲預告片，預計將於2月中下旬推出《Horizon Forbidden West》後才面世。惟目前仍沒有太多PS VR2和有關遊戲的上市資訊細節，各位PS迷還要再等一等官方公布了。

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責任編輯：文睿