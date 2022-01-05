【NFT狂熱】閱文進軍數字藏品界　網絡文章再賦新價值？

▲ 閱文進軍數字藏品界 網絡文章再賦新價值？

虛擬資產成為市場新興投資，閱文 （00772） 亦宣布進軍數字藏品界，推出國內首個網絡文章衍生的數字藏品。據報，閱文將旗下的網絡文章《大奉打更人之諸天萬界》，將成為閱文發行的首個加密數字商品，這一商品將會基於騰訊 （00700） 旗下騰訊雲「至信鏈」技術協議發行。

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據內媒報道指，《大奉打更人》是由閱文作家賣報小郎君創作，這部作品擁有900萬的粉絲，目前正在進行影視、動畫、漫畫等內容形式改編。是次發行的數字藏品，定價為158元，通過區塊鏈技術限量發行2000份，永不增發。而藏品內容除原文內容外，亦包含番外大結局，以及隨機附有作家手寫簽名寄語。

報道又指，騰訊雲「至信鏈」是國內合規開放的聯盟鏈，為閱文數字藏品提供可信存證技術，和數字商品憑證技術，每件藏品都擁有騰訊雲「至信鏈」認證的唯一序列號，不可篡改和複製。

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記者：梁安琪