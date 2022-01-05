【大行報告】高盛：中國體育用品市場具三增長引擎　首選李寧、上調目標價至122元

▲ 高盛：中國體育用品市場具三增長引擎 首選李寧、上調目標價至122元

高盛表示，雖然體育用品品牌去年表現分化，加上憂慮消費情緒疲弱，但仍對中國體育用品市場有信心，上調行業2021年至2026年銷售的複合年均增長率（CAGR）至13%。該行預期，隨運動參與度及消費力提升，料行業有三個增長引擎，包括戶外、兒童和女性市場。

*香港內憂外患 港股2022怎麼辦*

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝及遠東發展

Nike上季大中華銷售跌兩成，看【下一頁】

該行指，李寧 （02331） 為行業首選股，目標價由115元上調至122元，評級為「買入」，並上調2021年至2026年的淨利潤預測0至14%，以反映更高能見度的銷售動力，料銷售的複合年均增長率為19%，預期到2026年的淨利潤率為18.2%。安踏 （02020） 的評級亦為「買入」，目標價維持190元。

高盛指，於2020年，中國體育品市場只佔整體服裝市場的7%，大幅低於美國的31%。若根據2019年的城市人口，中國的人均運動鞋消費為0.88雙，平均售價36美元，而美國分別為1.89雙及61美元。高盛相信，平均售價及銷量具有上升空間，在基本情境下，預期運動鞋的人均消費可上升至1.36雙。

高盛預期，體育用品市場將會三個增長動力，包括戶外、兒童和 女性類別。一，戶外服裝及鞋僅佔整個運動服裝市場的10%，在冬奧、綜合旅遊及戶外活動等支持下，專業及休閒旅遊均可受惠。二、童裝市場增速超過整體服裝市場，同時政府已增加小學及中學的體育堂等。三、女性體育用品佔主要體育用品品牌銷售的約20至25%，為了捕捉女性在運動消費參與度提升，各品牌正推出專綫產品、門店及營銷活動。

相關文章：

【藍籌股】李寧全年累升六成膺2021藍籌王 包尾兩隻藍籌股價今年大跌七成

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】