【大行點睇】高盛長期仍看好內地體育用品股　重申李寧為行業首選

高盛發表內地體育用品行業報告，雖然消費情緒疲弱、各品牌於2021年的表現存在差異，但該行仍對內地運動服裝市場的增長充滿信心。展望2022年，雖然嚴格的社會隔離措施和疲軟的消費情緒可能導致近期銷售趨勢波動，但認為長期的行業催化劑應該會使運動服裝消費更具韌性，並料中國運動服裝市場銷售量及平均售價未來將趨升。

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股份方面，該行重申李寧(02331) 為行業首選股，予「買入」投資評級(「確信買入」名單)，上調對其2021年至2026年純利0%至14%，料其2021年至2026年銷售複合增長率為19%，料李寧至2026年淨利潤率會升至18.2%。



高盛按基本情境預測，料李寧至2026年在內地的市場份額為10.2%，對比2019年的市場份額為6%，決定上調對其目標價，由115元升至122元，相當預測2026年預測市盈率38.5倍。

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