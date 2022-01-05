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【騰訊700】大摩料騰訊減持Sea將釋放投資價值　目標價續睇650元

股樓投資 17:48 2022/01/05

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摩根士丹利發表報告，指騰訊(00700) 減持Sea(美：SE)體現其持續致力與關聯公司長期發展，同時釋放小部分投資價值。大摩予騰訊「增持」評級，目標價650元。

 

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白


騰訊日前宣布減持新加坡遊戲及電商公司Sea約1,450萬股股份，持股比例從21.3%降至18.7%，料套現達到31億美元，但重申有意長期持有Sea的大部分股權，雙方現有的業務關係將繼續。而根據禁售期，騰訊將不能在未來六個月內進一步出售Sea股份。

大摩指，31億美元的減持規模遠比早前對京東(09618) 的164億美元減持規模為小，因為雙方發展階段不同，相信減持與騰訊的投資策略一致。

 

【2022年部署】花旗料恒指上半年抵26000 全年28000 另推薦8股為今年首選

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【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息​​​​​​​

 

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撰文 : 周兆邦

騰訊控股（00700） 港股

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