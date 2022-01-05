【異動股】京城機電急升37%　旗下儲氫瓶將應用於北京冬奧會

京城機電股份(00187)今日急升37%，A股(滬：600860)則漲停。京城股份近日在投資者關係平台上表示，旗下天海70MPa III型氫瓶於2021年2月就完成了氫循環測試，是國內首家完成該項測試的企業，也是國內首家拿到批量70 MPa產品訂單企業。

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天海工業儲氫瓶有裝車將應用於北京冬奧會，並已陸續開始交貨。目前公司35MPa、70MPa氫氣瓶氫均已量產。集團上月初藉內地多地出台氫能補貼政策，亦曾急升35%。

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