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【長者消費】消委會推智齡消委會熱線　長者遇消費糾紛可致電獲協助

理財智慧 16:25 2022/01/05

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消委會今日（5日）公布，經逾年時間推出「智齡消委會熱線」：2110 2288，旨在為年長消費者提供友善而直接的客戶服務，讓他們安坐家中都可獲得消委會服務。當年長消費者遇上消費糾紛或欲就消費事宜作出查詢，可致電「智齡消委會熱線」，消委會會透過調停方式，協助消費者與營商者解決爭議。

熱線的辦公時間為星期一至星期五，上午9時至下午5時30分（公眾假期除外）。而這條全新熱線亦因應長者需要，盡可能減省他們與職員直接對話前所需的步驟或按鈕次數，接通後只需選擇語言及年齡範圍，隨即便會接駁至消委會職員，倘遇上線路繁忙，「智齡消委會熱線」提供留言服務，職員將盡快回覆。

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根據消委會2017年至2019年的數字，65歲或以上的長者比較傾向透過傳統途徑作出查詢及投訴，當中逾6成半會直接到諮詢中心或服務中心、2成會致電熱線，只有不足1成半選用電子方式；然而在疫情期間，諮詢中心或服務中心無奈曾關閉超過7個月，對尋求服務的長者，構成極大不便。消委會表示，要建構長者友善的消費環境，除了加強年長消費者的自我保護能力和人際網絡的支援外，提供便捷的渠道，讓他們可就消費事項及糾紛作出諮詢及尋求協助亦甚為重要。

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此外，消委會亦推行「智齡消費教育大使」試行計劃，旨在為年長消費者提供消費者教育培訓，裝備他們學習所需的消費權益知識及演講技巧，從而於社區為其他長者主持消費權益講座，定期分享最新的消費資訊、加強人際網絡支援，以及轉介遇到消費問題的長者聯絡消委會投訴及諮詢部尋求協助。

計劃自去年3月推行至今，向合共約90位年齡介乎50至80歲的準退休或已退休人士提供基本培訓，當中24位表現優異的參加者，獲挑選接受進階培訓，並在通過評估後成為「智齡消費教育大使」，至今已陸續為社區內長者主持約共30場消費權益講座；另有63位參加者亦成為「智齡消費支援網絡成員」。

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撰文 : 陳楚琨

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