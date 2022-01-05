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【Starlink】馬斯克SpaceX「星鏈」衛星遭印度要求退還逾5000份預訂單　因未取得經營許可證

股市 17:04 2022/01/05

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【Starlink】馬斯克SpaceX「星鏈」衛星遭印度要求退還逾5000份預訂單　因未取得經營許可證

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX，提供衛星寬頻服務的「星鏈（Starlink）」被印度政府要求退還所有預訂單，原因是Starlink並未在當局取得經營許可證。以Starlink印度預訂單量計，料受影響數量超過5000份預訂單。

馬斯克反駁星鏈佔據太多空間　有科學家不同意「太空可容百億衛星」，可看【下一頁】

路透引述Starlink內部電郵指，客戶可隨時獲得退款，惟Starlink目前尚未有獲得經營許可證的時間表，公司必須通過許可框架解決幾個有關牌照的問題，才能繼續在印度營運Starlink。印度政府建議民眾不要在沒有許可證的情況下預訂Starlink，並命令Starlink不要接受預訂和提供服務。

Starlink計劃1月底前在印度申請商業許可證，其印度區負責人Sanjay Bhargava上月在社交媒體中發帖表示，目標在今年12月前，在印度設立20萬個衛星訊號連接設備。不過，Sanjay Bhargava在周二的LinkedIn帖子中表示，由於個人原因，已辭去印度董事和董事會主席的職務。

馬斯克旗下「星鏈」衛星兩度靠近中國太空站　遭內地網民批「美太空武器」，可看【下一頁】

Starlink計劃在印度開展電信服務，包括衛星寬頻網路服務、內容存儲和串流媒體、多媒體通信等業務，並處理如衛星電話、網路設備、有線和無線通信設備，以及數據傳輸和接收設備等設施。

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