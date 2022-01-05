  • 21°C
香港時間 : 2022105日 (三) 18:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【手機大戰】OnePlus 10 Pro外觀曝光　本月11日登場

科技 17:30 2022/01/05

分享：

各大廠商陸續由上年年末開始推出新旗艦手機，中國手機品牌OnePlus亦將跟隊推出新款旗艦機OnePlus 10 Pro，在1月11日下午2時公布。OnePlus 10 Pro將採用三主鏡頭設計，搭載高通（ Qualcomm ） 在上月推出的Snapdragon 8 Gen1 芯片。

【CES 2022】SONY 展示 VISION-S 02 SUV 原型電動車 可能比Apple Car更早推出

據OnePlus官方圖片顯示，規格方面，OnePlus 10 Pro將搭載6.7 吋AMOLED屏幕，支援1440p解析度。至於相機配置，將搭載3個後置鏡頭，分別為5000萬像素超廣角鏡頭、4800萬像素主鏡頭、一個3.3倍變焦的800萬像素遠距鏡頭。

續航力方面，OnePlus 10 Pro內建5,000mAh電池，支援80W有線和50W無線快充，也有無線反充。

【數據保安】儲存系統保安不容忽略 系統升級增保護能力兼加快復原

【CES 2022】三星推電競屏幕Odyssey Neo G8　全球首款支援4K、240Hz刷新率

據悉，OnePlus 10 Pro將在全球上市，並將在下周二公布其官方售價。

責任編輯：何子澄

相關文章

【智能美妝】在家染髮更方便！　L'OREAL推出手持染髮器Colorsonic
今日
【智能美妝】在家染髮更方便！　L'OREAL推出手持染髮器Colorsonic
【CES 2022】結合高通5G及AI技術　台商推實時語音翻譯系統
今日
【CES 2022】結合高通5G及AI技術　台商推實時語音翻譯系統
【食品科技】哈佛大學夥新加坡南洋理工大學　研抗菌可生物分解保鮮紙
今日
【食品科技】哈佛大學夥新加坡南洋理工大學　研抗菌可生物分解保鮮紙
【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕
今日
【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕

你可能感興趣

【智能美妝】在家染髮更方便！　L'OREAL推出手持染髮器Colorsonic
今日 13:51
【智能美妝】在家染髮更方便！　L'OREAL推出手持染髮器Colorsonic
【CES 2022】結合高通5G及AI技術　台商推實時語音翻譯系統
今日 13:47
【CES 2022】結合高通5G及AI技術　台商推實時語音翻譯系統
【食品科技】哈佛大學夥新加坡南洋理工大學　研抗菌可生物分解保鮮紙
今日 12:37
【食品科技】哈佛大學夥新加坡南洋理工大學　研抗菌可生物分解保鮮紙
移動裝置 晶片 OnePlus 鏡頭 相機

下一篇文章

【CES 2022】Nvidia 推智能駕駛平台 Drive Hyperion 助車廠生產電動車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【Tesla】電動車又要召回？　Tesla車輛設計有問題
【Tesla】電動車又要召回？　Tesla車輛設計有問題
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【疫市花紅】台積電工程師獲發14個月薪金　今年領取5次績效獎金、共70萬元
【疫市花紅】台積電工程師獲發14個月薪金　今年領取5次績效獎金、共70萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款