【手機大戰】OnePlus 10 Pro外觀曝光　本月11日登場

各大廠商陸續由上年年末開始推出新旗艦手機，中國手機品牌OnePlus亦將跟隊推出新款旗艦機OnePlus 10 Pro，在1月11日下午2時公布。OnePlus 10 Pro將採用三主鏡頭設計，搭載高通（ Qualcomm ） 在上月推出的Snapdragon 8 Gen1 芯片。

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據OnePlus官方圖片顯示，規格方面，OnePlus 10 Pro將搭載6.7 吋AMOLED屏幕，支援1440p解析度。至於相機配置，將搭載3個後置鏡頭，分別為5000萬像素超廣角鏡頭、4800萬像素主鏡頭、一個3.3倍變焦的800萬像素遠距鏡頭。

續航力方面，OnePlus 10 Pro內建5,000mAh電池，支援80W有線和50W無線快充，也有無線反充。

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據悉，OnePlus 10 Pro將在全球上市，並將在下周二公布其官方售價。

責任編輯：何子澄