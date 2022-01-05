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【房屋政策】林鄭：研推「漸進式按揭」　資助房屋首期減半　供款降低

股樓投資 15:47 2022/01/05

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行政長官林鄭月娥在接受《經濟日報》專訪時表示，當局正在研究為資助房屋引入「漸進式按揭」，市民購置物業時，只需以樓價一半的基礎去支付首期及供款，換言之，即買樓時首期減半、供款降低。林鄭月娥指，期望有關計劃能達成「上車易，供樓易」的目標。 

林鄭月娥提到，房策理念以置業為主導，研究「漸進式按揭」可降低按揭門檻，令正在輪候公屋的市民有機會越級置業，有關政策是參考自新世界早前提出的「私人居屋」建議計劃，首期及供款以樓價一半作計算。現時居屋由政府擔保，白表及綠表申請者分別可承造最多九成及九成半按揭，即首期分別為樓價一成及5%。若政策實行，白表及綠表買家首期負擔則分別降至樓價的5%及2.5%。

同場加映︰【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

以新一期居屋觀塘安秀苑一個400平方呎單位為例，單位以市價「51折」售出，定價約279萬元，若承造九成按揭，首期為27.9萬元，每月供款為11,265元。而「漸進式按揭」計劃，將首期降低至約14萬元，首10年供款則降低至4,961元，而供款將於10年後會恢復至正常水平。

林鄭月娥表示，希望港人不再因為擔心收入超過公屋入息上限而「不敢加人工」，鼓勵市民要有上進心，賺取更多收入，以盡快擁有整個單位的業權。

同場加映︰【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

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撰文 : 謝昕蕎

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