  • 23°C
香港時間 : 2022105日 (三) 15:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滙豐（00005）股價能否重返50元關？專家這樣分析

股市 15:40 2022/01/05

分享：

滙豐 （00005） 股價早段升超過4%，高見49.75元，迫近50元關口。加息周期利好銀行股的憧憬下，滙豐股價能否有力再上？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析。

重溫《ET開市直擊》足本版（附Time code）：【按此-附Time code】

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

中移動941獲A股回購升逾半成　現價值得買入？
今日
中移動941獲A股回購升逾半成　現價值得買入？
快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署
今日
快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署
騰訊700進一步沽貨機會大　美團3690逃不掉？
今日
騰訊700進一步沽貨機會大　美團3690逃不掉？
解讀騰訊700減持SEA股份　對盈利未必太大利好？
今日
解讀騰訊700減持SEA股份　對盈利未必太大利好？
2022加息年銀行股必有　馮宏遠話你知美銀股睇好邊隻
2022/01/04
2022加息年銀行股必有　馮宏遠話你知美銀股睇好邊隻

你可能感興趣

中移動941獲A股回購升逾半成　現價值得買入？
今日 12:48
中移動941獲A股回購升逾半成　現價值得買入？
快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署
今日 12:35
快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署
騰訊700進一步沽貨機會大　美團3690逃不掉？
今日 12:20
騰訊700進一步沽貨機會大　美團3690逃不掉？

最新專欄文章 更多

中移動941獲A股回購升逾半成　現價值得買入？
今日
中移動941獲A股回購升逾半成　現價值得買入？
快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署
今日
快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署
騰訊700進一步沽貨機會大　美團3690逃不掉？
今日
騰訊700進一步沽貨機會大　美團3690逃不掉？
解讀騰訊700減持SEA股份　對盈利未必太大利好？
今日
解讀騰訊700減持SEA股份　對盈利未必太大利好？
2022加息年銀行股必有　馮宏遠話你知美銀股睇好邊隻
2022/01/04
2022加息年銀行股必有　馮宏遠話你知美銀股睇好邊隻
股票 加息 滙豐控股（00005） AR 銀行

上一篇文章

【港股市況】恒生指數尾市跌近400點失守二萬三、科指跌4%　疫情升溫香港科技探索逆市升11%　美團挫一成穿200元、騰訊跌4%（不斷更新）

下一篇文章

【大行報告】高盛：銀行股基本面逐步改善　行業首選中銀香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款