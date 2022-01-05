滙豐（00005）股價能否重返50元關？專家這樣分析 股市 15:40 2022/01/05 分享： 滙豐 （00005） 股價早段升超過4%，高見49.75元，迫近50元關口。加息周期利好銀行股的憧憬下，滙豐股價能否有力再上？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析。 重溫《ET開市直擊》足本版（附Time code）：【按此-附Time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中移動941獲A股回購升逾半成 現價值得買入？ 今日 中移動941獲A股回購升逾半成 現價值得買入？ 快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署 今日 快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署 騰訊700進一步沽貨機會大 美團3690逃不掉？ 今日 騰訊700進一步沽貨機會大 美團3690逃不掉？ 解讀騰訊700減持SEA股份 對盈利未必太大利好？ 今日 解讀騰訊700減持SEA股份 對盈利未必太大利好？ 2022加息年銀行股必有 馮宏遠話你知美銀股睇好邊隻 2022/01/04 2022加息年銀行股必有 馮宏遠話你知美銀股睇好邊隻 你可能感興趣 中移動941獲A股回購升逾半成 現價值得買入？ 今日 12:48 中移動941獲A股回購升逾半成 現價值得買入？ 快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署 今日 12:35 快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署 騰訊700進一步沽貨機會大 美團3690逃不掉？ 今日 12:20 騰訊700進一步沽貨機會大 美團3690逃不掉？ 最新專欄文章 更多 中移動941獲A股回購升逾半成 現價值得買入？ 今日 中移動941獲A股回購升逾半成 現價值得買入？ 快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署 今日 快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署 騰訊700進一步沽貨機會大 美團3690逃不掉？ 今日 騰訊700進一步沽貨機會大 美團3690逃不掉？ 解讀騰訊700減持SEA股份 對盈利未必太大利好？ 今日 解讀騰訊700減持SEA股份 對盈利未必太大利好？ 2022加息年銀行股必有 馮宏遠話你知美銀股睇好邊隻 2022/01/04 2022加息年銀行股必有 馮宏遠話你知美銀股睇好邊隻 股票 加息 滙豐控股（00005） AR 銀行