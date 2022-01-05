【大行報告】高盛：銀行股基本面逐步改善　行業首選中銀香港

▲ 【銀行股】高盛：港銀基本面逐步改善 行業首選中銀香港

美國加息預期再度升溫，港銀股價逆市造好，HSBC滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 同創逾1個月高。高盛發報告指，港銀的基本面因素正逐步好轉，尤其是利率似乎已經觸底，港銀板塊中行業首選中銀香港，中銀盤中一度升近4%高見27.55元。

截至下午3時許，滙豐最新報49.1元升2.7%、恒生最新報149.8元升2.6%、中銀香港報27.4元升3.4%、渣打報48.05元，升1.6%。

高盛指，即使本地貸款增長仍然只有中單位數增長，但利率似乎已經觸底，而且資產質素仍然穩健。但高盛提醒，中國相關的商業房地產貸款是行業的風險因素。

高盛：中銀香港上望34.9元 潛在升幅約27%

據高盛預測，本地貸款今年有機會錄得8%增長，超越疫情前、即2019年的7%增速。利率方面，一個月的銀行同業拆息（HIBOR）預計今年平均處0.06厘水平，雖然較2021年平均的0.1厘更低，但至2023年及2024年升幅相信會加快，分別預測會升至0.38厘及0.94厘水平。

高盛給予中銀香港「買入」評級，目標價34.9元，以最新股價計，反映潛在升幅約27%。其他銀行股，高盛給予恒生、東亞銀行 （00023） 、大新銀行 （02356） 「中性」評級，目標價分別171元、17元及10.1元。

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