【新冠疫情】確診者密切接觸者登皇家加勒比國際遊輪 船上3700人需強檢 一文看清已預訂航程旅客安排

有新冠肺炎確診者的密切接觸者登上皇家加勒比國際遊輪旗下的海洋光譜號，衛生防護中心要求郵輪提早回程。皇家加勒比遊輪隨後宣布海洋光譜號將暫時停航，根據船公司資料，船上約有2500名乘客和1200多名員工，在接獲通知後，海洋光譜號立即安排該9名旅客前往船上隔離區域並進行檢測，船上3700人需強檢。

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政府周三（5日）凌晨發新聞稿稱，一名居於銅鑼灣東寧大廈的43歲女外傭初步陽性，其僱主是免檢疫空姐（個案12676）同住家人（個案12754）的密切接觸者，該名僱主本月初登上郵輪「海洋光譜號」，衛生防護中心已要求該郵輪提早於今早回程。

皇家加勒比國際遊輪發新聞稿指，周二（4日）傍晚接獲衞生署通知，有1名證實的社區確診者的9位緊密接觸者正身處旗下海洋光譜號1月2日出發的航程中。在接獲通知後，海洋光譜號已即時將該9名旅客送往船上隔離區域並進行檢測，檢測結果全部為陰性。其後海洋光譜號於1月5日凌晨接獲衞生署通知，需提早於1月5日早上9時回程至啟德郵輪碼頭，由衞生署人員上船為所有旅客及船員進行檢測。

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為審慎起見，衞生署亦要求此航程的所有船員於1月7日進行第二次強制檢測，海洋光譜號在此之前將暫時停駛，故原定於1月6日出發之航班將會取消，已預訂該航程的旅客將被安排全額退款。

對於參與了1月2日航程的旅客，皇家加勒比將向旅客退回已支付的遊輪票價的25%。而已預訂1月6日出發航班的旅客，將被安排全額退還已支付的遊輪票價、港務稅費，及已購買的船上消費項目。

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皇家加勒比國際遊輪重申，自香港開放遊輪公海遊以來，公司一直與香港特區政府密切合作，遵從官方制定的防疫措施，這包括減少載客量、在登船前檢查旅客及船員的健康狀況、加強清潔和消毒標準、擴大專家醫療護理、確保100% 新鮮及已過濾的空氣以及提供更完善的口罩配套；所有船員及12歲以上乘客必須在出發前的最少14天前已完成接種2019冠狀病毒病疫苗並確保取得登船前48小時的陰性檢測證明，包括未合符疫苗接種歲數的小童在內，並填寫認可的健康申報表。

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記者：陳詠妍