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【合約筍工】勞工處請合約行政助理 主要協助項目管理工作 月薪3.1萬元

理財智慧 16:06 2022/01/05

分享：

勞工處請合約行政助理，月薪31,000元，需持有香港任何一所大學頒授的學士學位，主要協助項目管理工作，職位將按非公務員合約條款受聘，聘用期為12個月。續約與否視乎獲取錄者工作表現和品行，以及勞工處的運作需要而定。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格[G.F.340（3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人須於截止申請日期或之前，把已填妥的申請表，連同學歷証明書副本及載列過去工作範圍資料的詳細履歷（總頁數不多於4張雙面A4紙），以及專業資格証明書及工作經驗證明文件（如適用）副本，遞交或郵寄至香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓16樓勞工處人力資源組。

請在信封面註明「申請合約行政助理」。郵寄的申請表，以信封面上的香港郵戳為準。申請人亦可透過公務員事務局網頁的網上申請系統於截止申請日期前作網上申請。

申請人如於網上申請，須於截止申請日期後的一星期內將學歷連同學歷証明書副本及載列過去工作範圍資料的詳細履歷（總頁數不多於4張雙面A4紙），以及專業資格証明書及工作經驗證明文件（如適用）副本，郵寄到上述地址。請在信封面和文件副本上註明網上申請書編號。請勿郵寄任何證書的正本至本處。逾期遞交、資料不全、未妥爲簽署、以傳真／電郵方式遞交、沒有夾附所需證明文件副本、或並非使用指定表格[G.F.340（3/2013修訂版）]的申請將不獲考慮。

為避免郵件未能成功派遞，申請人在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已支付足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至勞工處，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後八至十二個星期內收到邀請函。如申請人未獲邀參加面試，則可視作已經落選。

聯絡地址：香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓16樓勞工處人力資源組

查詢電話：2852 3624

截止申請日期(日/月/年)：14/01/2022 23:59:00

 

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 

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責任編輯：羅浩濂

就業 公務員事務局 勞工處 香港

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