港股短炒推介 陳偉聰推兩個板塊 股市 18:00 2022/01/05 分享： 港股未有明顯方向，有散戶留言問短炒推介。uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）建議不妨留意這兩個強勢板塊。 ＊重溫《ET開市直擊》足本版：按此→騰訊再減持網股累中概股急瀉 美團、快手要快走？（附time code）＊ 【ET財智Talk】港股面對「內憂外患」首季或探底？ 滙豐劉紹文教路2022年板塊部署策略（立即收看） 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 第五波疫情殺到 「印度神童」阿南德曾預言今年4月全球「大崩潰」 今日 第五波疫情殺到 「印度神童」阿南德曾預言今年4月全球「大崩潰」 友邦1299股價逆市造好 短綫走勢點睇 今日 友邦1299股價逆市造好 短綫走勢點睇 滙豐（00005）股價能否重返50元關？專家這樣分析 今日 滙豐（00005）股價能否重返50元關？專家這樣分析 中移動941獲A股回購升逾半成 現價值得買入？ 今日 中移動941獲A股回購升逾半成 現價值得買入？ 快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署 今日 快手1024有機會被騰訊700沽？持股要小心話你知如何部署 AR 板塊 港股