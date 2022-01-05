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港股短炒推介　陳偉聰推兩個板塊

股市 18:00 2022/01/05

分享：

港股未有明顯方向，有散戶留言問短炒推介。uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）建議不妨留意這兩個強勢板塊。

＊重溫《ET開市直擊》足本版：按此→騰訊再減持網股累中概股急瀉 美團、快手要快走？（附time code）

【ET財智Talk】港股面對「內憂外患」首季或探底？　滙豐劉紹文教路2022年板塊部署策略（立即收看）

 

欄名 : 3分鐘睇股

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財經台今日精選（2022年1月5日）

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