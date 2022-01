哈里梅根吸金力不再？慈善基金會全年善款得5位數

英國哈里王子與夫人梅根移居美國後仍熱心慈善工作,更成立慈善基金。但英媒透露哈里梅根的慈善基金全年善款僅得5位數美元,甚至連法律顧問費都唔夠俾,質疑哈里梅根脫離英國王室後吸金力不再。

哈里(Prince Harry)與梅根(Meghan Markle)前年10月成立慈善基金會Archewell,並於去年1月開設銀行賬戶。

英媒《每日郵報》披露Archewell的財務文件,顯示基金會賬戶於去年2月存入首筆款項。

據悉,慈善組織每年都要填寫一份990表格繳交給美國國家稅務局(IRS),詳細列明財務狀況。但大多數善款少於5萬美元(約39萬港元)的慈善機構,只需提交一張簡單的卡概述財務狀況。

而Archewell去年收到的善款少於5萬美元,因此無需提交990表格。

哈里和梅根與威廉王子夫婦的慈善基金會分家後,2019年在英國以薩塞克斯公爵與夫人的名義成立Sussex Royal the Foundation of the Duke and Duchess of Sussex。

但兩人宣布移居美國後無法再使用王室名義,因此一度以Markle Windsor Foundation作為基金會名稱。他們在2020年10月宣布成立Archewell。

《每日郵報》引述文件指,哈里梅根在2020年6月至去年6月期間,花費超過5.5萬美元(約42.9萬港元)的法律費用,包括結束Markle Windsor Foundation所需的律師費。

另外,雖然Archewell總部位於洛杉磯,但外界批評哈里梅根於特拉華州註冊基金會的決定,指該州出名欠缺企業透明度。

