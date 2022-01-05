【ET講股通】孫運喜：三重打擊（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早高開低走，恒生指數跌超過300點，失守23000點關。《iMoney》主編孫運喜形容，港股「三重打擊」。港股走勢點睇？今日下午3時45分《ET講股通》孫運喜為你分析。

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00：00 - 港股市況速覽 恒指失守二萬三

02：26 - 港股市況分析 跌市原因逐個睇

03：54 - 三重打擊影響 債息、監管、騰訊

11：32 - 觀眾問股：藥明生物 （02269）

15：31 - 觀眾問股：騰訊 （00700）

18：41 - 觀眾問股：長建 （01038）

23：11 - 觀眾問股：長和 （00001）

25：08 - 觀眾問股：中鋁 （02600）

28：54 - 觀眾問股：康師傅 （00322）

31：02 - 觀眾問股：滙豐 （00005）

32：59 - 觀眾問股：恒生 （00011）

34：37 - 港股收市速報及後市分析

36：13 - 潛力股推介：中信國際電訊 （01883）

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恒指全日收報22907點，跌382點；恒生科指收報5323點，跌258點。大市總成交1,553億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股跌幅慘烈，失守23000關，新經濟股捱沽，美團 （03690） 跌11.2%失守200元關，騰訊 （00700） 跌4.3%。猶幸傳統經濟股力撑，A股掛牌的中移動 （00941） 升3.3%，金融股延續強勢，滙豐 （00005） 升2.8%，中銀香港 （02388） 升3.8%。

港股受壓屬預期之內，恒指受制保歷加通道中軸，恒生科指跌穿保歷加通道底部，主因受累三重打擊。

首先，外圍方面，美國單日新增確診逾百萬，道指照升，但納指跌，主因美國10年期債息高見1.68厘。債息急升，主因不少巨企發債，供大於求，以及今晚美國公布12月議息紀錄，市場憂慮其釋出信息將比預期更鷹。債息升，不利科網股。

其次，內地市監局連發13張罰單，主要涉及反壟斷事宜，當中8張屬騰訊，拖累後者股價跌至保歷加通道底部；2張屬阿里巴巴 （09988） ，猶幸公司獲巴菲特老拍擋芒格增持，為股價帶來一定支持；1張屬嗶哩嗶哩 （09626） 。

最後，騰訊減持有「東南亞小騰訊」之稱的Sea（美：SEA），市場憂慮騰訊減持舉動續來，觸發美團、快手 （01024） 大跌。

展望後市，港股跌市成交增，反映下跌動力較強。恒生科指未見止跌迹象。恒指短綫不排除有一定反彈，但反覆向下趨勢不改。

潛力股可留意中信國際電訊 （01883） ，股價升0.7%至2.7元，突破下降軌及前浪頂，初步扭轉一浪低於一浪走勢，料2.6元有不俗支持。此股派息高，盈利相對穩定，惟屬冷門股，可預見性不如中移動 （00941） 等大藍籌。

【「ET講股通」問股環節，包括︰藥明生物、騰訊、長江基建、長和、中鋁、康師傅、滙豐、恒生︰立即觀看】

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