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【CES 2022】SONY 展示 VISION-S 02 SUV 原型電動車 可能比Apple Car更早推出

科技 15:21 2022/01/05

分享：

Sony（Sony Group Corporation）於 CES 2022 展覽中展出新一代 SUV Vision-S 02 電動原型車，已正式於歐洲地區開始進行路面測試，更開始著手加入 5G 傳感器技術、安全性及車箱娛樂體驗。

【CES 2022】家居娛樂升級　LG推97吋電視

VISION-S 02 外觀與現有 SUV 車輛設計大致相同，但車箱內外 360 度安裝了 CMOS 及 LiDAR 傳感器，配合獨家的直覺式通訊操作系統，通過與 5G 無線網絡及智能手機通訊技術，能準確判斷及提示道路環境，實時分析環境資訊提升駕駛安全。而 VISION-S 02 具備自動駕駛、遙距車輛設置等功能，廠方更表示將不斷開發新功能，如語音命令及自定義車輛加速及減速聲音。

【CES 2022】Arlo多重感應器系統　8種感測功能監測家居安全

此外，Sony 也於車箱內結合自家視影娛樂功能，聲音以獨家 360 Reality Audio 音效技術配置、車箱內也設有「Bravia Core」提供的影視串流娛樂，另再結合 PlayStation 遊戲，提升旅途的娛樂體驗。

VISION-S 02 外觀與現行 SUV 電動車大致相同。

配備特大天窗。

車輛外圍 360 度設多個感應器。

車箱配合 Sony 獨家音效及影音娛樂。

直覺式手勢及語音操作系統。

為加速電動車業務，Sony 將於 2022 年春季成立 Sony Mobility Inc 公司，加快電動車、機器人（aibo）及攝影無人機（Airpeak）市場步伐。

 記者：向頌勤

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