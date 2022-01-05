【珍品拍賣】日本新年開賣！　重211公斤藍鰭吞拿魚成交價113萬元　惟第3年見低位

▲ 近日，於日本東京豐洲市場舉行的拍賣會上，1條重達211公斤的巨型藍鰭吞拿魚，以1688萬日圓（約113萬港元）賣出。（法新社圖片）

近日，於日本東京豐洲市場舉行的拍賣會上，1條重達211公斤的巨型藍鰭吞拿魚，以1688萬日圓（約113萬港元）賣出，不過，價格已連續3年見低位。

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彭博報道，東京市場的代表指出，這條重達211公斤的黑鮪魚在日本北部大間捕獲，相當於每公斤魚肉8萬日圓（約5374港元）。是次拍賣由日本批發商山幸（Yamayuki）與米芝蓮壽司連鎖營運商Onodera Group共同得標。

報道指出，這次拍賣成交價低於1年前的2084萬日圓（約140萬港元），當時疫情嚴重，消費者被迫留在家中無法外出用餐，導致藍鰭吞拿魚價格大幅下跌。

以往由於競爭激烈，藍鰭吞拿魚價格年年飆升，日本壽司連鎖店Kiyomura Corp更在2019年創下3.336億日圓（約2241萬港元）的天價成交。

據Onodera Food Service稱，這次得標的巨型藍鰭吞拿魚，將在東京表參道購物區的壽司銀座Ginza Onodera切割，並在紐約、上海等全球12間Onodera壽司餐廳供應。

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責任編輯：李智美