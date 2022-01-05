【數據保安】儲存系統保安不容忽略 系統升級增保護能力兼加快復原

數據成為企業運籌時重要資產，對管理而言更往往是致勝關鍵，儲存系統近年積極加強數據保護功能，儲存系統供應商 Pure Storage 近日就宣布將針對勒索軟件的保安技術加入其儲存系統內。

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Pure Storage 推出針對效能提升的儲存設儲 FlashArray//XL，該系列針對企業級儲存，並升級 Purity 6.2 作業系統。 Pure Storage 港澳區銷售總監陳日成指出，新系統能為企業減低勒索軟件威脅，並在發生系統中斷或惡意攻擊時，能快速復原。

陳日成指，該公司的設備可透過升級 Purity 6.2 作業系統提升能力，包括最新的 FlashArray//XL ，便可應付勒索軟件，備份數據受加密保障，其 SafeMode 快照功能，令入侵者沒法修改。而效能上，FlashArray//XL 適合對效能有要求的應用部署，大數據分析等應用就能派上用場。 FlashArray//XL 體積為 5U 設計，提供 5.78 PB 有效容量、最低 150µs 延緩及 36GB/s 的吞吐量。

記者：彭振濠