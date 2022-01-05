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【新冠肺炎】法國發現新變種「IHU」 突變多過Omicron

環球社會熱點 16:03 2022/01/05

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新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐全球之際，法國宣布再發現新變種病毒「IHU」。法國當地醫院表示，IHU在1名由中非國家喀麥隆入境人士的樣本中發現，研究發現IHU有46個突變，較Omicron變種多9個。有初步研究指IHU或具更高傳染性，惟世界衛生組織（WHO）指未構成太大威脅。

丹麥研究指 Omicron變種免疫逃逸力高於Delta 【下一頁】

法國馬賽（Marseille）的IHU Méditerrannée醫院表示，當局在12月初時從1名喀麥隆（Cameroon）旅遊回國的國民身上，發現新型變種病毒「B.1.640.2」，外界普遍暫稱「IHU」。據報已在法國南部錄得12宗感染個案。

尚未經同行評審的研究指出，IHU帶有46個突變，較Omicron的37個更多9個。IHU包含突變包括2個已知突變N501Y和E484K，其中N501Y最早在Alpha變種中發現，可令病毒更容易傳播。而E484K則可令病毒更具抗疫苗性。

Omicron變種住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現 【下一頁】

法國當局承認，目前僅憑12宗確診數據總結IHU更具傳染性仍為時過早。世衛官員Abdi Mahamud周二（4日）表示，世衛去年11月已開始監察該變種，認為目前尚未構成太大威脅。

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的數據，喀麥隆僅得2.4%人口完成疫苗接種。

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責任編輯：李俊儀

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