【CES 2022】三星推電競屏幕Odyssey Neo G8　全球首款支援4K、240Hz刷新率

三星（Samsung）近年積極推出新科技產品，在CES 2022揭幕之前，三星就宣布推出全新電競屏幕Odyssey Neo G8，為全球首款支援4K解像度及240 Hz刷新率的電競屏幕。

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Odyssey Neo G8為一款32吋Quantum Mini LED 曲面電競屏幕，採用1000R曲度設計，搭載miniLED面板，厚度只有傳統 LED 的大約 1/40。

該屏幕還支援三星的獨家Quantum Matrix技術，最大亮度為2000nits，達到 Quantum HDR 2000 的水平。此外，屏幕的固定對比度也達到了業界最高的100萬:1，可顯示更多細節。另配備兩組 HDMI 2.1和一組 DisplayPort 1.4 連接。

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據悉，三星Odyssey Neo G8將於2022年上半年正式上市，惟售價仍有待官方公布。

責任編輯：何子澄