  • 23°C
香港時間 : 2022105日 (三) 15:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【CES 2022】三星推電競屏幕Odyssey Neo G8　全球首款支援4K、240Hz刷新率

科技 15:00 2022/01/05

分享：

三星（Samsung）近年積極推出新科技產品，在CES 2022揭幕之前，三星就宣布推出全新電競屏幕Odyssey Neo G8，為全球首款支援4K解像度及240 Hz刷新率的電競屏幕。

【CES 2022】三星強化家電互通技術　全新智能家居控制器登場

Odyssey Neo G8為一款32吋Quantum Mini LED 曲面電競屏幕，採用1000R曲度設計，搭載miniLED面板，厚度只有傳統 LED 的大約 1/40。

該屏幕還支援三星的獨家Quantum Matrix技術，最大亮度為2000nits，達到 Quantum HDR 2000 的水平。此外，屏幕的固定對比度也達到了業界最高的100萬:1，可顯示更多細節。另配備兩組 HDMI 2.1和一組 DisplayPort 1.4 連接。

【智能美妝】在家染髮更方便！　L'OREAL推出手持染髮器Colorsonic

【CES 2022】結合高通5G及AI技術　台商推實時語音翻譯系統

據悉，三星Odyssey Neo G8將於2022年上半年正式上市，惟售價仍有待官方公布。

責任編輯：何子澄

相關文章

【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕
今日
【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕
【CES 2022】家居娛樂升級　LG推97吋電視
今日
【CES 2022】家居娛樂升級　LG推97吋電視
【NFT安全風險】「馬騮NFT」項目損失逾一千萬元　專家：預覽超連結防入侵
今日
【NFT安全風險】「馬騮NFT」項目損失逾一千萬元　專家：預覽超連結防入侵
【CES 2022】Arlo多重感應器系統　8種感測功能監測家居安全
2022/01/04
【CES 2022】Arlo多重感應器系統　8種感測功能監測家居安全

你可能感興趣

【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕
今日 11:32
【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕
【CES 2022】家居娛樂升級　LG推97吋電視
今日 10:42
【CES 2022】家居娛樂升級　LG推97吋電視
【NFT安全風險】「馬騮NFT」項目損失逾一千萬元　專家：預覽超連結防入侵
今日 09:00
【NFT安全風險】「馬騮NFT」項目損失逾一千萬元　專家：預覽超連結防入侵
創新科技及應用 科技產品 HDR 4K Samsung

上一篇文章

【CES 2022】SONY 展示 VISION-S 02 SUV 原型電動車 可能比Apple Car更早推出

下一篇文章

【CES 2022】三星強化家電互通技術　全新智能家居控制器登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Tesla】電動車又要召回？　Tesla車輛設計有問題
【Tesla】電動車又要召回？　Tesla車輛設計有問題
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港　Instax mini Evo售1,690元
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
【科技一周回顧】 小米年終一擊與蘋果對撼　元宇宙返工代幣當花紅？
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
【疫市花紅】台積電工程師獲發14個月薪金　今年領取5次績效獎金、共70萬元
【疫市花紅】台積電工程師獲發14個月薪金　今年領取5次績效獎金、共70萬元
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款