打破通用汽車近百年壟斷 豐田問鼎美國2021銷量冠軍

新冠肺炎疫情重創環球經濟，美國汽車業亦因此寫下歷史新一頁。日本豐田汽車打破通用汽車近百年壟斷，問鼎美國2021年年度汽車銷量冠軍。美國媒體分析，兩者分野或在於處理疫情帶來供應鏈危機的能力。

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自1931年來，通用汽車（General Motor）雄霸美國汽車銷售冠軍多年，但2021年卻被豐田打敗。通用汽車周二（4日）公布，在美國銷量為220萬，較2020年減少12.9%。豐田2021年在美國賣出230萬部車輛，比前年增加10.4%。兩者差距約11萬銷量。

通用汽車表示，受惠於供應改善，去年第4季生產及出貨量比第3季上升，但仍無助逆轉情況。由於車用半導體芯片去年供應短缺，打擊通用汽車銷情，最受歡迎的雪佛蘭（Chevrolet）農夫車銷量大減10.8%，少於53萬部。

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豐田則未對此大感興奮，北美汽車營運部高級副總裁霍利斯（Jack Hollis）表示，超越通用成為美國年度銷量冠非豐田目標，亦不認為公司能夠取代對方長年成為冠軍。豐田去年大型農夫車Tundra銷量大減25%，但其他車款銷情理想。

通用汽車北美行政總裁卡萊爾（Steve Carlisle）表示，今年打算利用整體經濟表現強勁，加上車用半導體芯片供應預料有改善，計劃加大銷售及市場佔有率，估計屆時能再次成為銷售冠軍。

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責任編輯：吳漢培