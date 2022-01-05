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【恒大海花島】恒大申請停拆海花島39座住宅　許家印據報「7折」兜售廣州自宅

股市 14:27 2022/01/05

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【恒大海花島】恒大申請停拆海花島39座住宅　許家印據報「7折」兜售廣州自宅

中國恒大 （03333） 債務纏身下，旗下海南海花島項目有39座住宅被指屬於違法取得規劃許可，遭儋州市責令10日內拆除。據內媒引述儋州市政府相關負責人，恒大已於1月4日申請行政復議海花島清拆令，省政府其後會就社會輿論關注的重點統一回應。

恒大今日股價反覆偏弱，最新跌2%，現報1.58元。

恒大昨日復牌時公布，儋州市的決定書僅針對位於2號島的2-14-1地塊39座物業，不涉及海花島其它地塊，將按照決定書的指引「積極溝通、妥善處理」。據資料，有關39座物業總建築面積約為43.5萬平方米，開發商為儋州信恆旅遊開發有限公司，貨值約77億元（人民幣，下同）。

恒大確認海花島39棟建築遭勒令拆除 恒大理財產品苦主再上街，可見【下一頁】

另外，內媒報道，恒大主席許家印正出售名下的廣州珠江新城豪宅，市值約1.1億元人民幣，現時叫價8,000萬元，相當於「7折」放售，潛在買家睇樓前須出示證明有流動資產5,000萬元，而且由全數付款買家優先。

報道指，該物業面積753平方米，樓盤近期成交價每平方米12萬至15萬元，而目前許家印叫價只約每平方米10萬元。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 海南省 中國恒大（03333）

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