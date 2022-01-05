【香港疫情】8個國家有地區熔斷機制、周五起禁止有關國家人士來港兩周　林鄭月娥：香港未出現第五波疫情　但已是一觸即發（不斷更新）

▲ 【香港疫情】林鄭月娥下午3時半舉行記者會 預料公布收緊防疫措施、或晚市禁堂食

本港疫情似有升溫跡象，昨日出現不明源頭個案，政府記者會以「疫情嚴峻，一觸即發」為題，特首林鄭月娥為唯一不戴口罩的官員。

【15：48】包括澳洲、加拿大、巴基斯坦、菲律賓、英國、美國、法國等，不會容許從這些地區登機或曾逗留的人士到港

【15：46】經考慮到旅客流量及本港居民，1月8日凌晨開始，至1月21日的午夜，8個國家有地區熔斷機制，禁止有關國家人士來港，即使轉機也不可以

【15：45】截至1月3日的113宗，昨日已有36宗輸入，意味1月4日開始的一周，確診個案將增加一倍，會令香港公營醫院受到極大壓力

【15：44】外防輸入方面，若維持現有安排，將會有愈來愈多Omicron 感染個案。

【15：43】今日公布的防疫措施是非常果斷，是快、狠、準的措施，盡快截斷傳播鏈

【15：42】Omicron傳染力極強，確診個案可以幾何級數上升，因此是非常危險的訊號，源頭並非未明，但傳播途徑未明。據調查所得，部分確診者因未知自己確診，所以四處活動，所以納入強檢的處所非常多，因此即使香港尚未出現新一波爆發，但已是一觸即發。

【15：40】跳舞群體有確診個案，亦有數位緊急接觸者出了公海遊，全船3000多人需要接受檢測。

【15：39】林鄭月娥表示，香港疫情於過去一日出現急劇變化，令到政府非常擔心香港情況，因應今早召開緊急會議，應對急劇變化的疫情，Omicron傳染力極強，過去24小時發現幾個社區傳播個案，香港社會可能已出現數條傳播鏈，有多少條傳播鏈尚未清晰。

林鄭月娥突然召開記者會，據本報所得消息，港府預料將公布收緊部分表列處所防疫措施，包括收緊食肆營業時間及人數限制等，部分處所最快星期五須關閉。另有傳媒引述資料指，港府將收緊堂食時間至下午6時結束、公海遊將停航。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，相信確診機組人員的接觸者已將病毒傳出去，據他了解，還有其他源頭不明的個案有待公布，技術上第五波疫情已開始，呼籲市民暫停大型聚會。袁國勇亦提到如果社區源頭不明個案持續增加，政府將需要考慮停課和縮短食肆堂食時間等。

相關文章：【香港疫情】袁國勇：第五波疫情已開始 若源頭不明個案續增或需考慮停課

相關文章：【百年結業】百年找換店難敵疫情 下周四結業

*香港外憂內患 2022怎麼辦*