【香港疫情】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）

▲ 【香港疫情】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數、關閉體育處所美容院等 禁英美等8個國家人士來港兩周（不斷更新）

本港疫情似有升溫跡象，政府記者會以「疫情嚴峻，一觸即發」為題，特首林鄭月娥為唯一不戴口罩的官員。林鄭月娥稱，第五波疫情一觸即發，由於傳播途徑未明，為減少人群聚集，因此收緊防疫措施，包括禁止晚市堂食、收緊每枱限制等，1月7日周五凌晨起實施，維期14天，1月20日結束，但暫未考慮停課。不過，林鄭月娥指，下周四（1月13日）將會再檢視防疫措施，屆時會決定會否進一步收緊或維持。

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【16：37】記者會完結

【16：36】林鄭月娥稱，希望農曆年期間，大家可以回復出外活動，中港盡早通關

【16：35】林鄭月娥指，去年已做好大量準備中港通關工作，包括跟進視像會議、專家來港四天，令內地更容易知悉本港的疫情數字，這些工夫不會浪費，只需要一段時間內不再出現源頭不明的感染個案，便可再啟動準備通關工作

【16：34】陳肇始稱，不用擔心接種疫苗安排，不排除會增加疫苗接種中心，現時除有政治的疫苗接種中心，全港還有千多家私家診所可提供疫苗接種，亦有不少私營機構可提供復必泰疫苗接種

【16：33】林文健指，有接種疫苗人士，感染後病毒率較低，希望大家接種疫苗

【16：28】林鄭月娥指，雖然早前政府表示未有考慮收緊防疫措施，但過去十多個小時發生的情況，令政府非常不安心及放心，因此決定立即採取嚴厲措施，事先並未有諮詢各位顧問

【16：25】陳肇始指，衛生防護中心會盡快就擴大疫苗接種年齡至12歲以下開會

【16：20】林鄭月娥指，有需要時會增加疫苗容量，疫苗氣泡一定有利於中港通關條件，一定有利於控制疫情

【16：18】對於會否停課，林鄭月娥指，停課會影響兒童的身心健康，因此為了兒童及家長設想，暫時未有考慮停課的決定

【16：15】林鄭月娥指，會建議私營機構讓員工在家工作，但由於有眾多公務員，而且公務員負責不同工作，因此難以實施所有公務員在家工作，惟會鼓勵各部門主管以綫上會議取替實體會議

【16：05】衞生署署長林文健指出，截至昨天已累增144宗Omicron個案，其中輸入個案佔9成，反映Omicron已擴散逾百國家，對本港有風險，對醫療系統惡化，社區出現多條傳播鏈，反映疫情已進入社區，現在處於非常危險的階段，衞生防護中心亦會做好個案追蹤及疫情防控工作。

【15：59】4人限聚令及口罩令維持

【15：56】暫停醫院及院舍探訪

【15：55】暫停本地遊及公海遊活動

【15：54】第599F章下相關規定或限制的表列處所包括酒吧、健身室、主題公園、浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處等需關閉

【15：53】餐飲處所方面，晚上6時後全面禁止堂食，B類處所每枱人數減至2人，C類每枱人數為4人，D類每枱人數為6人

【15：52】取消所有大型活動，取消非必要聚會，包括漁農嘉年華及香港單車節

【15：50】由於傳播途徑未明，減少人群聚集，因此收緊防疫措施，周五凌晨起實施，1月20日結束

【15：48】8個國家包括澳洲、加拿大、巴基斯坦、菲律賓、英國、美國、法國、印度，不會容許從這些地區登機或曾逗留的人士到港

【15：46】經考慮到旅客流量及本港居民，1月8日凌晨開始，至1月21日的午夜，8個國家有地區熔斷機制，禁止有關國家人士來港，即使轉機也不可以

【15：45】截至1月3日的113宗，昨日已有36宗輸入，意味1月4日開始的一周，確診個案將增加一倍，會令香港公營醫院受到極大壓力

【15：44】外防輸入方面，若維持現有安排，將會有愈來愈多Omicron 感染個案。

【15：43】今日公布的防疫措施是非常果斷，是快、狠、準的措施，盡快截斷傳播鏈

【15：42】Omicron傳染力極強，確診個案可以幾何級數上升，因此是非常危險的訊號，源頭並非未明，但傳播途徑未明。據調查所得，部分確診者因未知自己確診，所以四處活動，所以納入強檢的處所非常多，因此即使香港尚未出現新一波爆發，但已是一觸即發。

【15：40】除望月樓外，跳舞群體亦有確診個案，亦有數位緊急接觸者出了公海遊，全船3000多人需要接受檢測。

【15：39】林鄭月娥表示，香港疫情於過去一日出現急劇變化，令到政府非常擔心香港情況，因應今早召開緊急會議，應對急劇變化的疫情，Omicron傳染力極強，過去24小時發現幾個社區傳播個案，香港社會可能已出現數條傳播鏈，有多少條傳播鏈尚未清晰。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日表示，相信確診機組人員的接觸者已將病毒傳出去，據他了解，還有其他源頭不明的個案有待公布，技術上第五波疫情已開始，呼籲市民暫停大型聚會。袁國勇亦提到如果社區源頭不明個案持續增加，政府將需要考慮停課和縮短食肆堂食時間等。

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