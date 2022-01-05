紐約新市長援助唐人街 要拜登幫特朗普向亞裔道歉？

美國前總統特朗普在任期間經常以「中國病毒」稱呼新冠肺炎病毒，當地亞裔民眾亦因而在疫情期間遭受歧視。新任紐約市長亞當斯周二（4日）要求現總統拜登，就特朗普所言，代表美國向亞裔、特別是來自中國的移民道歉。

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紐約市長亞當斯（Eric Adams）周二在記者會表示，美國總統拜登（Joe Biden）需要挺身而出，代表所有美國民眾，就前任總統特朗普（Donald Trump）發表的不當言論及行為、使民眾在新冠疫情期間所作仇視亞裔舉動，向來自中國的移民致歉。

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亞當斯同時宣布一連串措施支援紐約唐人街（Chinatown）及其他社區小企業，他將會向拜登正式致函提出上述建議，強調不會容忍總統攻擊美國人民。白宮暫時未有回應。

民主黨人指摘特朗普經常發表反亞裔言論，堅持以「中國病毒」、「功夫流感」（kung flu）標籤新冠病毒。拜登在競選總統期間將特朗普的反亞裔言論稱為「恆常種族主義」。有數據指，紐約去年首季反亞裔仇恨犯罪與去年同期相比增加262%。

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責任編輯：郭麗明